Все в Магнитку! Город оказался в десятке комфортных и доступных для жизни

Магнитогорск назван более комфортным и доступным для жизни, чем Челябинск.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», институт территориального развития «Урбаника» проанализировал качество среды и стоимость жизни в 100 городах с населением свыше 173 тысяч человек.

Оценивались качество среды: обеспеченность жильем, площадь современных торговых центров, уровень загруженности городских дорог, транспортная доступность, уровень городского благоустройства, освещенность, благоприятность климатических условий, индекс загрязнения атмосферы, уровень преступности. За эти показатели в сумме начислялось максимум 50 баллов. Еще 50 баллов можно было получить по сумме следующих показателей: возможность приобретения собственного жилья, возможность аренды однокомнатной квартиры, уровень текущих расходов, стоимость ЖКУ, покупательную способность (показатели рассчитывались исходя из официального уровня средней заработной платы).

При составлении рейтинга использовалась информация Росстата, МВД, консультантов рынка недвижимости, климатические показатели местности.

В результате только пять городов признаны одновременно и комфортными, и доступным по стоимости жизни: Краснодар, Сургут, Санкт-Петербург, Тюмень и Калуга.

В первую десятку вошел и Магнитогорск: по качеству среды он занял только 47 место, зато по дешевизне проживания – 5-е. И в итоге оказался на 7 месте.

Челябинск может похвастаться относительной доступностью (здесь основную роль сыграли цены на недвижимость). Но качество среды в городе явно подкачало, поэтому южноуральская столица оказалась в середине списка.

Отметим, что эксперты «Урбаники» традиционно оценивают комфортность для жизни Магнитогорска выше Челябинска: в их рейтингах Магнитка опережает областной центр с 2011 года.

Аналогичного мнения придерживаются и в Финансовом университете при правительстве РФ: в рейтинге качества жизни, опубликованном в конце ноября, Магнитогорск оказался на 18 месте, а Челябинск – на 60-м.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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