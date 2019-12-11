Больше 80% челябинцев занимаются самолечением

84% челябинцев сами назначают себе лечение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», большинство челябинцев не разбираются в лекарствах, но это не мешает им заниматься самолечением. Такие результаты показал масштабный опрос, проведенный по заказу международной фармацевтической компании STADA.

60% челябинцев не знают, что такое дженерики (лекарства-копии, которые совпадают с оригинальными препаратами по количеству действующего вещества и терапевтическому воздействию на организм), и полагают, что между дженериками и оригинальными препаратами есть существенная разница в эффективности. Впрочем, это меньше чем в среднем по России (64%).

Лучше всего информированы о дженериках люди в возрасте 35-44 лет – таких среди всех опрошенных 36%. Они не только знают, что это такое, но и понимают, что принципиальных отличий между дженериками и оригинальными препаратами нет.

В ходе опроса 47% челябинцев признались, что знают о качестве лекарств недостаточно. Еще 36% респондентов отметили, что хотели бы лучше разбираться в этой теме. Несмотря на невысокую фармграмотность, 84% опрошенных жителей Челябинска периодически назначают себе лекарства самостоятельно. И только каждый шестой никогда этого не делал.

Также 74% опрошенных считают, что в Челябинске возможно купить лекарства без рецепта. Респонденты, практикующие самолечение, хотя бы раз в жизни покупали рецептурный препарат без назначения врача. Негативно к такой возможности относятся лишь 34% опрошенных челябинцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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