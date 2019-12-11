«Эта жизнь – вообще не для вас…» В Челябинске спектакль для детей-инвалидов закончился квестом по розыску пропавших машин родителей

В Челябинске новогодний спектакль для больных детей закончился квестом по розыску пропавших машин родителей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 10 декабря в театре оперы и балеты давали предновогоднее представление для больных детей и детей с ограниченными возможностями. Парковка у театра оказалась недоступна – из-за ремонтных работ территорию перекопали. В результате родители оставили машины в другом месте. А после спектакля их не обнаружили.

«Особенные дети приехали с мамами на новогодний праздник и «Щелкунчика». Припарковались рядом с перекопанной парковкой, до запрещающего стоянку знака – больше 15 метров.

В 13:00 эвакуатор по согласованию с ГИБДД забрал машины со знаками «инвалид». Инспектор ГИБДД, который согласовал эвакуацию, отказывается приехать. У него внезапно сломалась машина.

До сих пор дети находятся в театре под присмотром охраны и в машинах добрых людей рядом театром, – рассказала вчера в 16:00 представитель благотворительного фонда «Искорка» Вера Касаткина. – Один эвакуированный автомобиль из Кулуево – мама поехала в банк оплачивать штраф, детей, в том числе инвалида, оставила в оперном – охранник присматривает. Вторая семья – наши подопечные. Мама говорит, что у неё просто нет с собой 2900 рублей. Ребёнок сейчас спит у подруги в машине – в этой же машине ещё двое детей, один из них не видит полностью. Дети с утра нормально не ели... Позавтракал, поехали на представление...»

Официальных комментариев пока не последовало.

А Вера Касаткина рассказал продолжение этой истории:

«Вчера Светлана Меньшикова с дочкой поехали на новогодний праздник в оперный театр к 13:00, а вернулись домой в 20:00, потому что пытались забрать автомобиль с платной стоянки, куда его эвакуировали. Инспекторы на стоянке эвакуированных авто отказывались оформлять, долго ждали инспектора, который согласовал эвакуацию. Светлана получила квитанцию за услуги эвакуатора от «Лидер Плюс» 2000 рублей с копейками и штраф за незаконную парковку на 1500 рублей.

Разговаривали вечером со Светланой, когда она вернулась домой. Она говорит простые слова про отсутствие доступной среды: «Я за закон. Возможно, формально я не права. Но мне безумно обидно за те семьи с особыми детьми, для которых недоступно пойти на новогодний праздник. Инспекторы и компания «Лидер» с холодным сердцем штампуют эти квитанции.

Две недели назад эвакуировали машину (со знаком инвалид) моей подруги, которая привезла особого ребенка в музыкальную школу рядом с оперным. Там перекопана парковка, она оставила машину рядом. Ирина вышла через 20 минут из музыкалки – машины нет. В этот день она пережила просто огромный стресс. На стоянке я видела мужчину в возрасте, у него из кармана виднелся детский сок, который дарили на представлении, я спрашиваю: вашу машину тоже от оперного эвакуировали? Он подтвердил. Он из Миасса детей привез!

Ладно, я могу говорить об этом, у меня есть силы. Я дала много комментариев СМИ. И буду говорить об этом дальше. Но в основном у родителей детей-инвалидов нет этих сил, они их тратят на постоянное добывание лекарств, возможность реабилитации, на обеспечение бытовых потребностей детей – потому что в быту это очень сложно, это забирает все силы.

И такие матери все, что могут – вернуться поздно вечером с квитанцией за эвакуатор и реветь в подушку. Где им взять ресурс, чтобы воспитать счастливого ребенка, который и так многого лишен. Вручили бесплатные билеты семьям с особыми детьми. Творческие мастер-классы, праздник, самый красивый театр в городе, балет «Щелкунчик». А потом пять семей вышли на улицу – и не нашли свои автомобили. И этого праздника для них – как будто не было».

Ну, да, глупо призывать инспекторов взять и не выполнять федеральный закон… А с другой стороны, так много машин со знаком инвалид? Вот из-за этих 2 – 5 машин вчера расширенная улица Труда встала в пробке?

Эвакуацией машин со знаком инвалид можно добиться только одного. В следующий раз эти семьи не поедут на новогодний праздник, в музыкальную школу, в музей, театр. Потому что им каждый день демонстрируют: новогодние витрины, декабрьское великолепие, эта жизнь – вообще не для вас, ребята…

Не могут именно эти семьи парковаться далеко, особый ребенок не всегда хорошо ходит или ориентируется в пространстве. Потому им важен личный транспорт…

Света Меньшикова – волонтер «Искорки». Вчера она была так поражена контрастом: окунулись в волшебный мир театра, а потом холодный душ действительности… В общем, Светлана приглашает инспекторов ГИБДД на реабилитационные мероприятия для детей, переживших онкозаболевания. Не посидеть на трибунах, а принять деятельное участие и поработать с детьми!

И еще от нее вопрос: кто знает, почему много лет подряд одна и та же компания выигрывает конкурс на эвакуацию автомобилей в Челябинске? Кто ее руководитель? Не в смысле имя, отчество – а понятно, да?..»

Челябинск, Ольга Арсентьева

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