Южноуральские птичники заплатили 18 миллионов рублей за помет на полях

Крупное птицеводческое предприятие Челябинской области в счет возмещения ущерба окружающей среде оплатило более 18 миллионов рублей.

Как сообщили РИА овый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, ЗАО «Уралбройлер» уведомило ведомство о выплате суммы в возмещение ущерба, установленной областным судом.

В августе 2016 года в Россельхознадзор поступили материалы из Челябинской природоохранной прокуратуры о нарушении ЗАО «Уралбройлер» российского законодательства на земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенном вблизи поселка Ишалино Аргаяшского района.

Установлено, что участок общей площадью 65,2 га на правах собственности принадлежит ЗАО «Уралбройлер». Предприятие захламило 37,5 га отходами производства (куриным пометом), 0,01 га загрязнило нефтепродуктами. Лабораторные исследования, проведенные в Центре лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу, показали превышение содержания нефтепродуктов в контрольной пробе почвы в сравнении с фоновыми показателями более чем в 11 раз. По результатам рассмотрения общество было привлечено к административной ответственности.

Управлением были приняты меры по устранению выявленных нарушений и вынесены постановления о привлечении виновного к ответственности в виде административных штрафов на общую сумму 440 тысяч рублей. Штрафы обществом были оплачены в ноябре 2016 года.

Также управлением по специальной методике, утвержденной приказом министерства природных ресурсов и экологии России, была рассчитана сумма ущерба, причиненного окружающей среде. Ущерб составил 29 миллионов 812 тысяч рублей.

Управление Россельхознадзора совместно с природоохранной прокуратурой Челябинской области обратились с исковым заявлением в Аргаяшский районный суд о возмещении данного ущерба в пользу администрации муниципального района.

В апреле 2017 года Аргаяшский районный суд признал действия ЗАО «Уралбройлер» по загрязнению земельного участка нефтепродуктами и пометом незаконными и обязал произвести рекультивацию земель. Также суд поддержал исковое заявление надзорных органов и принял решение взыскать с виновного 29 миллионов 812 тысяч рублей в счет возмещения ущерба окружающей среде в пользу муниципалитета.

В августе 2017 года в областном суде при рассмотрении апелляционной жалобы ЗАО «Уралбройлер» сумма иска была сокращена до 18 миллионов 633 000 тысяч рублей.

В ноябре 2019 года юридическим лицом данная сумма полностью оплачена. В декабре об этом извещено управление.

Челябинск, Виктор Елисеев

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