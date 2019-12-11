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Среда, 11 декабря 2019, 11:06 мск

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Несмотря на заявление ВАДА, Южный Урал примет этап Кубка мира по фристайлу

Фото предоставлено организационным комитетом этапа Кубка мира по фристайлу

Международная федерация лыжного спорта не станет отменять Этап Кубка мира по фристайлу в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, 10 декабря Международная федерация лыжного спорта сообщила, что не станет отменять пять российских этапов Кубка мира по фристайлу и сноуборду в сезоне-2019/20.

Напомним, ранее исполком ВАДА постановил, что Россия лишится на четыре года права проводить крупные международные соревнования и подавать заявки на их проведение. Позднее FIS (Международная федерация лыжного спорта) заявила, что примет меры в соответствии с этим решением. В сезоне-2019/20 запланированы пять этапов Кубка мира в России: 1 февраля в Москве этап по сноуборду в дисциплине параллельный слалом, 25-26 января этап в Москве по фристайлу в дисциплине лыжная акробатика, 23 февраля в Солнечной долине (Челябинская область) этап по ски-кроссу, 7 марта в Красноярске этап по парному могулу, 8 марта в Красноярске этап по лыжной акробатике.

«В нашем заявлении говорится, что «главными событиями» (Major Events), которые подпадают под решение ВАДА о запрете турниров, считаются чемпионаты мира, – сообщили РИА Новости в пресс-службе FIS. – Они не включают соревнования уровня Кубка мира».

Таким образом, запланированный этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс на «Солнечной долине» вновь состоится.

Этап Кубка мира будет проходить в Челябинской области уже в четвертый раз и вновь соберет лучших спортсменов со всего мира. Сейчас ведется активная подготовка к этому событию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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