Сотрудник ГУФСИН, передавший заключенному 27 телефонов, предстанет перед судом

Прокуратура Копейска направила в суд уголовное дело о получении взяток сотрудником исправительной колонии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Копейска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя региона, обвиняемого в мелком взяточничестве, получении взятки и превышении должностных полномочий.

По версии следствия южноуралец, работая младшим инспектором отдела безопасности исправительного учреждения, с декабря 2017 по июнь 2018 года неоднократно получал от осужденного взятки за незаконный пронос сотовых телефонов, запрещенных к обороту на территории исправительного учреждения. Всего сотрудник ГУФСИН получил взяток на общую сумму свыше 65 тысяч рублей за пронос и передачу 27 сотовых телефонов.

В ходе предварительного следствия наложен арест на имущество обвиняемого: автомобиль ВАЗ и жилой дом стоимостью свыше 400 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Копейский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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