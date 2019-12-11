Прокуратура требует ужесточить наказание экс-мэру Миасса

Надзорное ведомство оспорило приговор бывшему главе Миасса Геннадию Васькову.

Как сообщал ранее РИА «Новый День», бывший мэр Миасса Геннадий Васьков обвинялся в превышении должностных полномочий главой органа местного самоуправления, с причинением тяжких последствий, а также покушении на получение взятки в крупном размере.

По версии следствия, Васьков в 2017 году решил посодействовать группе мошенников, в которую входили начальник отдела дошкольного образования муниципального казенного учреждения Миасского городского округа «Образование» Татьяна Баева, депутат Совета депутатов Миасса Николай Рындин и эксперт-оценщик Сергей Богатырев, поживиться на реализации федеральной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области на 2015-2025 годы».

Превышая свою полномочия, чиновник подписал разрешение на строительство – реконструкцию объекта капитального строительства, а также разрешение на ввод здания для детского сада в эксплуатацию, зная, что оно не соответствует требованиям, предъявляемым к зданиям дошкольных учреждений. После чего одобрил приобретение здания по завышенной цене в качестве помещения для филиала детского сада «Умка». За это он просил у подельников 1 миллион рублей.

В результате мошенники, действуя группой лиц по предварительному сговору, похитили свыше 24 миллионов рублей при продаже здания для детского сада в рамках муниципального контракта, причинив ущерб муниципалитету.

Средства, предназначенные в качестве взятки, должны были быть переданы мэру после перечисления средств по контракту, однако другие участники хищения были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Уголовное дело в отношении экс-чиновника выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. 29 ноября Миасский городской суд признал Васькова виновным и приговорил к 3,5 года колонии строгого режима и штрафу в один миллион рублей.

Однако, этот вердикт не устроил сторону обвинения. По информации пресс-службы прокуратуры, надзорное ведомство оспорило приговор в Челябинском областном суде. Приговор подлежит отмене в связи с существенным нарушением уголовно-процессуального закона, неправильным применением уголовного закона, несправедливостью назначенного наказания вследствие чрезмерной мягкости, настаивает сторона обвинения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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