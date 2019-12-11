В Челябинской области продолжает расти заболеваемость ОРВИ

Медики продолжают фиксировать рост заболеваемости ОРВИ на Южном Урале.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, за 49 неделю 2019 года зарегистрировано 25166 случаев ОРВИ, показатель составил 76,8 на 10 тысяч населения, что выше уровня предыдущей недели на 4,6%. Рост заболеваемости отмечен по всем возрастным группам, в том числе максимальный – среди детей 0-2 лет (на 6,6%).

Уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 9,8% по всем возрастным группам.

В настоящее время в Челябинской области ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями оценивается как не эпидемическая. Сезонный подъем заболеваемости вызван циркуляцией преимущественно РС-вирусной инфекции, риновирусов и вирусов парагриппа. Напомним, неделю назад при проведении лабораторных исследований в городе впервые выделен вирус гриппа А Н1N1 pdm.

По состоянию на 6 декабря привито против гриппа свыше 1,4 миллиона жителей. Вакцинация населения продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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