На Урале депутаты выгнали журналистов и сорвали выборы главы райцентра

В Челябинской области сорвали выборы главы райцентра и выгнали прессу с заседания Совета депутатов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандал разгорелся накануне в Нагайбакском районе. Депутаты должны были выбрать главу районного центра – поселка Фершампенуаз. Но заседание началось с того, что из зала удалили журналистов, сославшись на то, что мероприятие «закрытое». Депутатов ничуть не смутило, что они грубо нарушили законодательство Российской Федерации.

Когда представители прессы удалились, и начались выборы главы, большинство депутатов проголосовали против всех трех кандидатов. Повторное голосование закончилось так же.

«Как нам стало известно, причиной такого поведения стало решение комиссии, на которой не был допущен до выборов один из кандидатов, которого «продавливали» некоторые депутаты, – пишет газета «Всходы». – В знак протеста выборы были сорваны.

Теперь есть два варианта развития событий. Либо один из кандидатов, за которого проголосовало наибольшее число депутатов, обращается в суд с иском о признании его главой, либо предстоит заново объявлять конкурс. А это значит, что ещё пару месяцев поселение будет без главы».

Конкурсная комиссия пока не сдается: на следующей неделе собираются провести еще одно голосование.

Между тем, журналисты, которых выгнали с заседания, обратились в прокуратуру.

Фершампенуаз, Ольга Арсентьева

Фершампенуаз. Другие новости 11.12.19

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