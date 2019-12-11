После крупной коммунальной аварии в Челябинске возбудили уголовное дело

Авария на теплосетях в Ленинском районе Челябинска привела к возбуждению уголовного дела.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в следственном подразделении отдела полиции «Ленинский» возбуждено уголовное дело по факту приведения в негодность объектов жизнедеятельности. Об этом сообщил один из депутатов Государственной думы от Челябинской области.

Напомним, коммунальное ЧП произошло 22 октября нынешнего года. В результате аварии без отопления и горячей воды остались 154 многоквартирных и 152 частных жилых дома, в которых проживают около 20 тысяч человек, а также 17 социальных объектов, включая школы и детские сады.

Кроме того, порядка десяти многоквартирных домов затопило кипятком. По словам парламентария, вода лилась с пятого на первый этаж по квартирам и подъездам на протяжении нескольких часов. Больше всего пострадали дома на улице Гагарина.

В страховую организацию за возмещением причиненного ущерба обратились 18 человек (по данным прокуратуры на 22 ноября). По информации управляющей компании, на 11 декабря получить возмещение намерены 39 человек.

При этом, как рассказали в прокуратуре Челябинской области, причиной повреждения тепловых сетей АО «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания-Челябинск» стало «резкое скачкообразное изменение давления в подающих и обратных трубопроводах тепловых сетей (гидроудар), вызванное, предположительно, воздействием третьих лиц на затвор».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.12.19

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