«Вы знали, где живете»: детей из пригорода Челябинска прикрепили к поликлинике в 40 километрах от дома

Детей из поселков вблизи границ Челябинска отправляют лечиться за 40 километров от дома.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», до последнего времени детский контингент микрорайонов «Белый Хутор», «Залесье», «Вишневая горка» и ряда других, расположенных поблизости от Челябинска, обслуживали в детской городской клинической поликлинике №1 областного центра. Но с 1 декабря нынешнего года начали прикреплять к детской поликлинике Сосновского района (основной корпус расположен в селе Долгодеревенское).
Объявление об этом появилось накануне в филиале ДГКП №1 в микрорайоне «Тополиная аллея» на проспекте Академика Сахарова. Это стало неприятной неожиданностью для родителей.
Дело в том, что в расположенные на территории Сосновского района новые поселки переезжали жители Челябинска. Они продолжают работать в областном центре, а их дети учатся и посещают учреждения дошкольного образования в том же Челябинске. Но это еще полбеды. До челябинской поликлиники от «сосновских» микрорайонов – рукой подать. А в «новой реальности» более относительно доступен окажется лишь офис врача общей практики, расположенный в микрорайоне «Белый хутор». До амбулатории в поселке Кременкуль от того же «Залесья» – уже 19 километров. А до основного корпуса в Долгодеревенском – все 40.
При этом общественного транспорта для того, чтобы довезти ребенка до места назначения, попросту нет. И каким образом теперь дети новых поселков будут обеспечены доступной медицинской помощью, сказать не может никто.
В ДГКП №1 Челябинска сочувствуют детям и родителям, но лишь разводят руками: поликлинике и челябинских пациентов хватает, а к ней приписывают все новые и новые микрорайоны, вырастающие в Челябинске. И медицинское учреждение просто может не справиться с «соседями».
Обеспокоенные родители забрасывают жалобами региональный минздрав и надеются, что чиновники передумают и оставят возможность лечить детей в филиале на Сахарова. Тем более, что и в министерстве допускают такую возможность – теоретически. Ведь по закону человек может индивидуально обратиться в любой медицинское учреждение с просьбой о прикреплении.
Впрочем, таким образом областные чиновники лишь привычно перекладывают груз ответственности с министерства на главврача ДГКП №1. Самим же жителям поселков особой надежды не дают. «Ситуация ужасная. В министерстве прямым текстом сказали: «Вы знали, где живете. Езжайте в Долгодеревенское», – рассказала в сообществе «Залесье» жительница микрорайона Юлия Ионова.
Впрочем, другие жители Сосновского района говорят, что 40 километров – не самое большое расстояние до больницы. Некоторые живут за 50 километров от Долгодеревенского, а от Челябинска – в 20 километрах, но никто даже не рассматривает их просьбы о прикреплении к челябинским медикам.
Челябинск, Виктор Елисеев
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