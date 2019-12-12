Уральские металлурги получили премию ComNews Awards

IT-разработка, внедренная на ММК, отмечена премией ComNews Awards.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», компания совместно ООО «ИТЦ «Аусферр» стали победителями ежегодной премии ComNews Awards в номинации «Лучшее решение в промышленности – лучший ИТ-проект в металлургии».

Наградой отмечен совместно реализованный проект «Информационная система управления технологиями и качеством продукции металлургического предприятия полного цикла».

С середины 90-х годов XX века ММК наряду с развитием автоматизации производственных процессов и металлургических агрегатов планомерно разрабатывал комплексные решения по производству стального проката с гарантированным уровнем потребительских свойств. Интеграция разработанных ИТ-решений в корпоративную информационную систему управления производством и качеством продукции позволила ММК осуществить эволюционный переход к цифровым высокоэффективным производственным технологиям.

Это обеспечило расширение сортамента и рост объема поставок стального проката нового поколения с гарантированным комплексом физико-механических свойств каждой единицы металлопродукции в адрес крупнейших потребителей отечественной промышленности.

Церемония награждения лауреатов ежегодной премии ComNews Awards, вручаемой уже в восьмой раз, была приурочена к итоговому форуму «Smart City & Region: Цифровые технологии на пути к «умной стране», который прошел в Москве. Критериями выбора проектов-победителей стали их масштабируемость, инновационность и сложность, а также прозрачность, эффективность и значимость для городов и отраслей экономики.

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