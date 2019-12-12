В Челябинске ростовщикам отказали в возврате займа, оформленного по телефону

В Челябинске суд отказал МФО во взыскании кредита, оформленного через сотовый телефон.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Тракторозаводского районного суда Челябинска, судебная инстанция отказала в удовлетворении исковых требований микрофинансовой организации о возврате займа и уплате процентов.

В судебном заседании установлено, что в сентябре 2016 году на основании договора, заключенного микрофинансовой организацией с ответчиком, последняя перечислила на банковскую карту 30 тысяч рублей в качестве микрозайма под 127,344% годовых на срок 12 месяцев.

Из обоснования иска и материалов гражданского дела следует, что договор был подписан стороной заемщика в результате обмена электронными сообщениями с использованием абонентского номера телефона.

Однако, по информации оператора сотовой связи абонентский номер, на который отправлялись электронные сообщения, ответчику в 2016 году не принадлежал. А по сведениям ИФНС России по Тракторозаводскому району Челябинска горожанин не имеет банковских счетов в банке, указанном в исковом заявлении истцом.

При этом в суде челябинец настаивал, что договор займа не заключал и никаких денег от МФО не получал.

«При указанных обстоятельствах суд пришел к выводу об отсутствии в деле достаточных доказательств заключения с ответчиком договора займа и передачи ответчику суммы займа. Анализируя представленные доказательства в совокупности, суд счел исковые требования не подлежащими удовлетворению», – сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Решение не вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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