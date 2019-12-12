Челябинцы не знают, что делать с Конституцией

Все меньше челябинцев считают основной закон ориентиром для социально-экономической и политической жизни России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Челябинска крайне противоречиво относятся к Конституции Российской Федерации. Это показал опрос, проведенный лабораторией прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС.

Так, чаще всего участники исследования заявляли, что необходимо предпринимать шаги по изменению существующей действительности и приведению ее в соответствие с нормами Конституции (36,9%). Как правило, так отвечают респонденты в возрасте 25-44 лет, с высшим образованием. Однако, в ходе опроса 2013 года таковых было почти двое больше – 59,7%.

В свою очередь, так же вдвое выросло число респондентов, отмечающих, что Конституция РФ соответствует действительности и внесение изменений в нее не требуется 11,7% против 6,9% в 2013 году. Как правило, чаще остальных этот вариант ответа выбирают респонденты в возрасте старше 60 лет, по роду занятий – работающие пенсионеры. Интересно, что ранее данная позиция была больше свойственна молодежи.

Каждый четвертый участник опроса считает, что в конституцию требуется внесение изменений, чтобы привести ее в соответствие со сложившейся действительностью (26,4%). Отметим, что число выбирающих этот вариант ответа респондентов существенно снизилось как по сравнению с исследованием 2017 года (на 9,6 процентных пункта), так и по сравнению с опросом 2013 года (на 5,6 п.п.). Так чаще, чем в среднем по массиву опрошенных, отвечают мужчины, молодые респонденты в возрасте 18-24 лет, по роду занятий – студенты и наемные работники частных предприятий.

Наконец, все больше среди участников опроса горожан, затрудняющихся выбрать один из трех вариантов ответа. Так, если в 2013 году таковых было всего 2,4%, то в 2017 году их число выросло до 17%, а в нынешнем году число затруднившихся превысило показатель шестилетней давности более чем вдесятеро, составив 24,9%. В основном это женщины, респонденты в возрасте старше 60 лет, с общим средним, специальным или неполным высшим образованием, по роду занятий – неработающие пенсионеры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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