Челябинск закрыли для большегрузов

В Челябинск из-за снегопада не пускают фуры.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска, въезд в город большегрузного транспорта 12 декабря временно ограничен.

С целью недопущения осложнения дорожной обстановки ГИБДД Челябинска работает в усиленном режиме. На улицах города будут дежурят дополнительные экипажи ДПС, которые сопровождают снегоуборочную технику для беспрепятственной ее работы по очистке дорог от осадков.

Кроме того, Госавтоинспекцией города, в связи с ухудшением погодных условий и выпадением осадков в виде снега, проводятся регулировочно-распорядительные действия по ограничению на въезд большегрузного транспорта на территорию города.

«В условиях снегопада передвижение по городским магистралям тяжеловесной и специальной техники представляет собой определенную опасность и в свою очередь может повлечь за собой совершение дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями», – объяснили в силовом ведомстве.

Кроме того, большегрузный транспорт будет исключаться из транспортного потока на городских магистралях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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