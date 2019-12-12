На Южном Урале школьники развлекались, подкладывая камни под движущиеся составы

Южноуральские школьники развлекались, подкладывая камни под движущиеся грузовые составы.

Как сообщили РИА «Новый День» в дежурную часть поступило сообщение о том, что машинист грузового поезда, проходящего через перегон «Кыштым – Бижеляк», увидел, как два подростка накладывают посторонние предметы на железнодорожные пути.

Оказалось, что ученикам пятого класса одной из местных школ стало любопытно, что будет с камнями, если по ним проедет груженый состав.

С подростками и их родителями провели беседу о недопустимости вмешательства в работу железнодорожного транспорта, а родителей еще и оштрафовали за ненадлежащее исполнение

обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

Челябинск, Павел Зварзин

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