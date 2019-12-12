Трех сотрудников детского сада в Магнитогорске наказали за бегство ребенка

В Магнитогорске работники детского сада привлечены к ответственности за самовольный уход воспитанника.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Орджоникидзевского района Магнитогорска провело проверку по факту самовольного ухода воспитанника МДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад №142».

В ходе проверки установлено, что 18 октября нынешнего года в 10:45 ребенок, оставшись без контроля со стороны персонала детского садика, вышел на улицу, покинул территорию учреждения и ходил по улицам города, пока в 11:20 его не остановила проходившая мимо женщина, и не отвела в детский сад, где уже начали искать воспитанника и сообщили в отдел полиции.

Прокуратурой района в отношении заведующей дошкольного образовательного учреждения вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Суд оштрафовал ее на 10 тысяч рублей.

Кроме того, по результатам рассмотрения представления прокурора 2 должностных лица учреждения привлечены к дисциплинарной ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.12.19

Всеволод Чаплин: «Будь проклят этот «Северный поток», если это обмен на внедрение в Россию гендерных манипуляций». / На Южном Урале школьники развлекались, подкладывая камни под движущиеся составы. / Челябинск закрыли для большегрузов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»