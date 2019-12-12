В Челябинске на рабочего РЖД рухнула балка

В Челябинске сотрудник РЖД погиб под бетонной балкой.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла утром 11 декабря недалеко от поселка Чурилово.
28-летний рабочий РЖД выполнял ремонтные работы на одной из платформ, когда на него упала бетонная балка. Мужчина погиб на месте.
В настоящее время по факту гибели рабочего проводится доследственная проверка. Также подробности трагедии выясняет трудовая комиссия РЖД.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 12.12.19
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