В Челябинске на рабочего РЖД рухнула балка

В Челябинске сотрудник РЖД погиб под бетонной балкой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла утром 11 декабря недалеко от поселка Чурилово.

28-летний рабочий РЖД выполнял ремонтные работы на одной из платформ, когда на него упала бетонная балка. Мужчина погиб на месте.

В настоящее время по факту гибели рабочего проводится доследственная проверка. Также подробности трагедии выясняет трудовая комиссия РЖД.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.12.19

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