Южноуральские города стали аутсайдерами рейтинга качества жизни

Большинство городов Челябинской области прочно обосновались в последней четверти 200 крупных муниципалитетов России по качеству жизни.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», четыре из пяти городов Южного Урала, вошедших в число 200 участников итогового рейтинга качества жизни, обосновались во второй половине таблицы.

Самые комфортные российские города 2019 года были определены по итогам опроса 90 тысяч респондентов, который проводил портал недвижимости Domofond.ru. Россияне оценили качество жизни в своих городах по 11 критериям: безопасность, чистота, экология, общественный транспорт, · дороги/парковки, магазины и рынки, спорт и отдых, инфраструктура для детей, соседей, работа коммунальных служб, соотношение доходов и стоимости жизни.

Единственным городом Челябинской области, оказавшимся в первой сотне рейтинга, стал Миасс. Со средним баллом 6,4 из 10 он занял 60 место. Наиболее высокую оценку южноуральцы дали экологической ситуации в городе (7,2 балла), своим соседям (7,8), уровню безопасности (6,9), работе общественного транспорта (7,1) и возможности приобрести продукты первой необходимости рядом с домом (8,9).

Следующий по порядку среди южноуральских городов Магнитогорск занимает лишь 104 строчку (6,1 балла). Ниже всего жители Магнитки оценили отношение доходов к стоимости жизни (3,8 балла) и экологию (4,5). Наиболее благополучно, по мнению горожан, дела обстоят с соседями (7,5) и торговлей (8,8).

Челябинск занимает 175 место общего рейтинга со средним баллом 5,5. И это худший результат среди всех городов-миллионников. Челябинцы крайне низко оценили отношение доходов к стоимости жизни (3,6 балла), состояние дорог и парковок (3,7), экологию (4,5) и ЖКХ (4,9).

На 187 месте из 200 расположился Златоуст (5,2 балла). Отношение доходов к стоимости жизни его жители оценили в 2,8 балла. Плохи дела здесь также с дорогами (3,3), коммунальной сферой (3,1), возможностями для спорта и отдыха (4,2) и чистотой в городе (4,7).

Наконец, худший результат показал город-спутник Челябинска – Копейск. С 5, 1 балла он занимает 190 место рейтинга. Копейчане выражают недовольство состоянием дорог (2,9 балла), отношением доходов к стоимости жизни (3,3 балла), ЖКХ (4,1), грязными улицами и дворами (4,3), экологией (4,4), работой общественного транспорта (4,6 балла)… В общем, если судить по оценкам всех 11 критериев, жизнь в Копейске – не сахар. И окончательно не дают копейчанам утонуть в глубокой и безвозвратной депрессии доступность магазинов (8,2 балла) да еще то, что соседи здесь хорошие (7,0).

Что касается первой десятки российских городов, исследователи отмечают, что за год список лучших существенно изменился. В 2019-м на первое место по среднему баллу вышла Тюмень: она получила 7,5 балла. В 2018 году город занимал третье место, уступая Геленджику и Анапе. На вторую позицию сдвинулся Геленджик с 7,3 балла. За год средняя оценка здесь уменьшилась на 0,9. Третья строчка рейтинга у Ейска. Город незначительно уступил Геленджику и благодаря росту среднего балла за год смог занять третье место в общем рейтинге. Столица Чеченской Республики на четвертом месте с 7,2 баллами: город тоже поднялся в рейтинге, оказавшись в топ-10.

Последнее место в первой десятке занял Калининград с 6,9 балла. Он незначительно отстает от Ставрополя, Королева и Мытищ. И от столицы: Москва в этом году получила 7 баллов.

Десятку городов-аутсайдеров возглавляют ростовские Шахты: средняя оценка по всем критериям здесь составила всего 4,4 балла из 10. Следом за ними идет Киселевск с 4,6 балла. На третьем с конца месте оказался Каменск-Шахтинский с 4,7 балла.

Шесть из десяти позиций в топ-10 аутсайдеров заняли города из Ростовской и Кемеровской областей. Кроме Шахт и Каменск-Шахтинского, Ростовская область в нижней части рейтинга представлена Новочеркасском, а Кемеровская – Киселевском, Ленинск-Кузнецким и Беловым.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.12.19

«Мы ворота открываем для желающих устраивать тут теракты!» Госдумская оппозиция предрекла России большие проблемы. / Граждан Украины и Белоруссии признают носителями русского языка без экзаменов. / «Хватит позориться»: Госдума едва не потратила на «парламентский туризм» почти 5 млн рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»