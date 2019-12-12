В Челябинской области ожидаются морозы и смог

В Челябинской области ожидаются 20-градусные морозы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня ночью температура воздуха в низинах опуститься до минус 21 градуса. В последующие двое суток ночные морозы могут усилиться до минус 23.

Антициклон, подступающий к региону, будет медленно выдавливать атмосферный фронт низкого давления, поэтому выходные могут быть безветренными, что приведет к высокому уровню загрязнения атмосферного воздуха, предупредили в ГУ МЧС Челябинской области.

На следующей неделе снова возможны снегопады, а рождественские дни могут отметиться настоящими морозами: по предварительному прогнозу синоптиков 22 – 26 декабря днем столбики термометров могут опуститься до минус 31 градуса Цельсия, а ночью – до минус 34.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 12.12.19

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