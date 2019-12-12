Коллективная терапия: в южноуральской школе детей прогоняют через «линейки позора»

Родители южноуральских школьников рассказали о странных воспитательных традициях образовательного учреждения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мама пятиклассницы из деревни Борисовка Кунашакского района заявила, что ее дочь довели в школе до нервного срыва.

Как рассказала женщина, дочь получила «двойку» по английскому языку. После этого девочку отчитали перед всеми учениками школы на «линейке позора». В итоге родителям пришлось обратиться к психологу: дочь стала замкнутой и неохотно шла на занятия. Психолог сказал, что у ребенка сильнейший стресс.

Причем это не первый такой случай, рассказывают родители. До этого «моральной экзекуции» подвергли ученицу первого класса: в холодный день девочка пришла на уроки в теплых джинсах розового цвета, и педагоги сочли, что одежда ребенка не соответствует уставу учебного заведения.

Родители пожаловались на странную практику в местный отдел по делам образования. Официальный ответ от чиновников пока не получили. Зато администрация Борисовской школы организовала родительское собрание с участием представителей районо и отдела полиции по делам несовершеннолетних. «После встречи мы поняли: если будем жаловаться и дальше, детей просто отнимут. А в деревне, где люди живут небогато, найти повод легко, – цитирует «КП-Челябинск» одну из мам. – Все родители просто напуганы и боятся жаловаться на школу. А ведь линейки не нравятся никому».

Между тем, руководство образовательного учреждения в подобной практике не видят ничего страшного. По словам директора школы, линейки в школе проходят каждые две недели. Причем рассказывают о них не только о провинностях, но и о победах, о проводимых мероприятиях. При этом детей на линейках не ругают, уверяет педагог. Но указывать на ошибки именно так все-таки необходимо, уверяет директор школы. Мол, учителей дети не слушаются. А перед школой им становится стыдно, и они становятся на путь исправления. И, вообще, эта традиция уходит корнями еще в советские времена.

Впрочем, перед возмущенными мамами руководитель школы выразила готовность извиниться.

Челябинск, Виктор Елисеев

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