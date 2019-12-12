Другим путем: «Маяк» вновь объявил торги на строительство комплекса по обращению с отработавшим ядерным топливом

Расположенное в ЗАТО Озерск ПО «Маяк» (входит в госкорпорацию «Росатом») вновь объявило о проведении конкурсных процедур по выбору подрядчика для строительства нового комплекса для обращения с отработавшим ядерным топливом в Озерске Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», впервые атомщики объявили о торгах в ноябре нынешнего года. «Целью работы является создание комплекса по обращению с отработавшим ядерным топливом реакторов АМБ. Работы предполагается проводить на территории завода 235 ФГУП ПО «Маяк» города Озерска в условиях повышенных ионизирующих излучений. Для непосредственного выполнения работ необходим персонал группы Б», – говорится в технической документации. Максимальная (начальная) цена контракта составила чуть более 2 миллиардов рублей.

Результат торгов огласили 10 декабря. «По результатам рассмотрения единственной заявки, данная заявка отклонена. Электронный аукцион признан несостоявшимся», – сообщается на портале «Госзакупки».

В тот же день ФГУП «ПО «Маяк» вновь объявило о начале конкурсных процедур. На сей раз выбрать подрядчика планируется не с помощью электронного аукциона, а в формате запроса предложений. Победителем в этом случае признается участник закупки, направивший окончательное предложение, которое наилучшим образом соответствует установленным заказчиком требованиям к товару, работе или услуге.

Срок подачи заявок на участие закончится в 9:00 18 декабря. В этот же день комиссия оценит поступившие заявки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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