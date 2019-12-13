Недостаточно усилий: Челябинская область осталась на дне экологического рейтинга

Южный Урал остается на дне экологического рейтинга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» и Союз «Национальный экологический корпус» опубликовали «Национальный экологический рейтинг регионов» по итогам осени.

Челябинская область заняла в рейтинге предпоследнюю, 84-ю, позицию. При этом все показатели у региона улучшились, увеличился и сводный индекс, но соседняя Свердловская область сумела обойти южноуральцев за счет более ощутимого роста природоохранного и социально-экологического индексов.

В итоге Средний Урал поднялся на одну строчку, заняв 83-е место со сводным индексом 43/57 (+3 балла). Южный Урал ухудшил свою позицию, несмотря на рост сводного индекса на 1 балл.

Природоохранный индекс Челябинской области составил по итогам осени 22/78, промышленно-экологический индекс – 42/58, социально-экологический – 60/40. Сводный индекс Южного Урала вырос до 42/58.

При этом такой же сводный индекс – у занимающей последнее место Иркутской области, но у этого региона крайне низок социально-экологический индекс (всего 54/46).

Эксперты отмечают позитивные изменения в уральских регионах, но считают их недостаточными. «Позитивные изменения в атмосфере города Магнитогорска мы не оставили незамеченными при подготовке данного расчета рейтинга. Есть значимые подвижки и в самом Челябинске, областном центре. Однако объем накопленного вреда и спектр экологических проблем в Челябинской и Свердловской областях очень велик, что оставляет регионы в хвосте рейтинга. Иркутская область упала в рейтинге из-за пожаров и наводнений лета этого года. Количество негативной информации из этого региона, включая промышленное загрязнение и накопленный экологический вред, а также проблемы сохранения озера Байкал, не позволяют региону подняться с последнего места в рейтинге», – комментирует позиции аутсайдеров директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов.

Лидером среди российских регионов, как и в летнем рейтинге, осталась Тамбовская область (сводный индекс 72/27). А вот занимавший в прошлом рейтинге второе место Алтайский край потерял сразу две позиции, пропустив вперед Белгородскую область и Республику Алтай с одинаковым значением сводного индекса 66/34.

Челябинск, Виктор Елисеев

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