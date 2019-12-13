Жители Магнитогорска сообщили о наезде «скорой» на пешехода

Полиция начала проверку информации о наезде машины скорой медицинской помощи на магнитогорца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло вечером 12 декабря. Об этом сообщили жители Магнитогорска в социальных сетях. При этом версии, предлагаемые горожанами, крайне разнятся.

Так, по словам одних, «скорая» наехала на пешехода и скрылась с места происшествия. «В 19:33 был совершен наезд на мужчину на улице Калмыкова, 4, водитель скорой помощи проехал по человеку и уехал с места происшествия», – пишет один из участников сообщества «На дорогах Магнитки». При этом, якобы, мужчина получил тяжелые травмы.

Другие утверждают, что никакого наезда не было. «У человека инсульт, скорая его не задела даже, приехав на подстанцию, снова получили вызов на тот же адрес. Приехали, положили на носилки и увезли в комбинатовскую с инсультом. Вот люди, лишь бы грязью облить», – прокомментировала первую информацию жительница Магнитогорска.

Впрочем, другие горожане, в том числе представляющиеся родственником пострадавшего горожанина утверждают, что мужчину все-таки сбили. На станции скорой медицинской помощи, в свою очередь, факт ДТП опровергают. Однако, начали служебную проверку, чтобы выяснить, что же на самом деле произошло вчера вечером.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, полиция начала собственную проверку.

Челябинск, Виктор Елисеев

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