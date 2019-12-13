В Челябинске в аварию попала очередная маршрутка. Есть пострадавшие

В Челябинске очередное межмуниципальное маршрутное такси попало в ДТП.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 12 декабря, в Советском районе Челябинска.
По информации ЕДДС, в 11:42 водитель микроавтобуса «Газель», следовавший по маршруту №348 «Челябинск – Канашево»), нарушил правила дорожного движения, что и стало причиной ДТП.
На момент аварии маршрутка перевозила шестерых пассажиров. Пострадала беременная 19-летняя пассажирка. Девушку госпитализировали.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 13.12.19
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