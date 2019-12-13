В Челябинске в аварию попала очередная маршрутка. Есть пострадавшие

В Челябинске очередное межмуниципальное маршрутное такси попало в ДТП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 12 декабря, в Советском районе Челябинска.

По информации ЕДДС, в 11:42 водитель микроавтобуса «Газель», следовавший по маршруту №348 «Челябинск – Канашево»), нарушил правила дорожного движения, что и стало причиной ДТП.

На момент аварии маршрутка перевозила шестерых пассажиров. Пострадала беременная 19-летняя пассажирка. Девушку госпитализировали.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.12.19

Жители Магнитогорска сообщили о наезде «скорой» на пешехода. / Недостаточно усилий: Челябинская область осталась на дне экологического рейтинга. / Челябинск продолжают засыпать солью (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»