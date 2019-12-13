В столкновении на южноуральской трассе пострадали четверо, включая ребенка

В Челябинской области в столкновении четырех авто пострадали трое взрослых и пятилетний малыш.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Челябинской области, 12 декабря в 16:00 часов на 69 км автодороги Черноречье-Варна на территории Варненского района, 65-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Меган», в условиях снегопада, по предварительной информации, совершая маневр обгона, не убедился в безопасности, совершил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-2112, под управлением 29-летнего водителя, и обгоняемым автомобилем МАЗ-543203 под управлением 34-летнего водителя, после чего автомобиль ВАЗ совершил столкновение с попутным автомобилем ГАЗ-2705, под управлением 49-летнего водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пассажир автомобиля ВАЗ, 5-летний ребенок, находился в детском специальном удерживающем устройстве, пристегнутый ремнем безопасности на заднем сиденье, получил телесные повреждения и был госпитализирован. Водитель автомобиля ВАЗ и два пассажира автомобиля РЕНО получили телесные повреждения, им назначено амбулаторное лечение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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