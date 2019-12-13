В Челябинске экстренные службы оцепили оборонный завод

Представители экстренных служб прибыли по тревоге на оборонный завод в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 13 декабря, к расположенному в Ленинском районе Челябинска заводу «Электромашина» прибыли полиция и сотрудники экстренных служб.

Территория предприятия была оцеплена. По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, выезд на оборонный завод организовали после сообщения об обнаружении на территории предприятия подозрительного предмета. Впрочем, ничего опасного в найденном свертке силовики не нашли.

Следует отметить, что на сегодня на предприятии планировалось открыть региональный опытный центр.

Челябинск, Виктор Елисеев

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