Южноуральский губернатор уволил экс-руководителя минсоца

Одно из первых лиц социального блока Челябинской области покидает пост.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор Челябинской области Алексей Текслер отправил в отставку первого заместителя министра социальных отношений региона Татьяну Ильину. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале деловой информации.

«Освободить Ильину Татьяну Сергеевну от занимаемой должности первого заместителя министра социальных отношений, расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы 31 декабря 2019 года по инициативе гражданского служащего», – говорится в документе.

Отметим, что осенью этого года именно Ильина исполняла обязанности министра социальных отношений области, после отставки главы ведомства Татьяны Никитиной. Однако, министром была назначена омбудсмен по правам ребенка в регионе Ирина Буторина (также выходец из областного минсоца).

Челябинск, Виктор Елисеев

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