Суд огласил приговор бывшему сити-менеджеру Челябинска

Суд в Екатеринбурге повторно вынес решение по делу экс-главы администрации Челябинска Сергея Давыдова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 13 декабря, Свердловский областной суд оставил в силе решение Советского районного суда Челябинска о прекращении уголовного дела в отношении бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова. Об этом сообщили представители защиты экс-чиновника.

Напомним, Сергей Давыдов обвинялся в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 285 УК РФ – «Злоупотребление должностными полномочиями». По версии следствия, в 2011 году, будучи главой администрации Челябинска, чиновник поручил руководству МУП ЧКТС заключить договор с ООО «Городской центр начисления коммунальных платежей» на оплату услуг начисления платежей по завышенной цене. В результате с 2012-го по 2015 год муниципальное предприятие переплатило свыше 10 миллионов рублей. Уже бывшего сити-менеджера задержали осенью 2017 года во время обысков в его доме и офисе и поместили под стражу.

В ходе предварительного следствия Давыдов пошел на сделку с силовиками, в связи с чем был отпущен под подписку о невыезде.

Когда дело дошло до суда, следователи УФСБ заявили, что обвиняемый раскаялся в содеянном и полностью загладил причиненный вред. Уголовное дело прекратили, Давыдову назначили штраф. Прокуратура обжаловала решение в Челябинский областной суд. Однако там отказались рассматривать апелляцию и направили материалы в соседний регион, откуда дело вернули в первую инстанцию.

1 августа Советский районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя о возвращении уголовного дела бывшего сити-менеджера в следственный отдел ФСБ. 26 августа, по ходатайству ФСБ, суд снова прекратил уголовное дело в отношении бывшего сити-менеджера.

Прокуратура области опять обжаловала это решение. Но снова неудачно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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