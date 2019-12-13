«Негативно скажутся на жителях»: ритейлер пожаловался на предновогодний запрет движения фур в Челябинске

Челябинское УФАС России выдало мэрии Челябинска предупреждение в связи с необоснованным ограничением на перевозку грузов по автодорогам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, ведомство усматривает признаки нарушения антимонопольного законодательства в распоряжении заместителя главы Челябинска по дорожному хозяйству об установлении в период повышенной интенсивности движения в часы максимальной загрузки автомобильных дорог временного ограничения или прекращения движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах города транспортных средств грузоподъемностью более 10 тонн.

С заявлением на действия администрации в Челябинское УФАС России обратилось АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит»). Компания сообщила, что установленные ограничения негативно скажутся на жителях города, которые в период новогодних праздников не смогут в полной мере реализовать свои потребности по приобретению продовольственных товаров и подарков к Новому году, что может привести к социальной напряженности.

При этом распоряжение принято в нарушение Постановления Правительства Челябинской области от 19.10.2011 № 362-П и Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», отмечают в надзорном органе.

Так, распоряжение не содержит сроков начала и окончания периодов временных ограничений или прекращения движения, наименования автомобильных дорог Челябинска, на которых вводятся временные ограничения или прекращение движения, возможности альтернативных маршрутов (путей объезда) по автомобильным дорогам города.

Челябинское УФАС России в своем предупреждении указало, что отсутствие конкретного срока может свидетельствовать о невозможности движения транспортных средств грузоподъемностью более 10 тонн круглосуточно на протяжении неопределенного периода времени и к расширительному толкованию временных ограничений движения государственными органами, в том числе УМВД России по городу Челябинску.

В полицейское управление направило в адрес АО «Тандер» письмо о необходимости доведения информации до водителей предприятия об исключении движения автомобилей в Челябинске в период с 20.12.2019 по 31.12.2019 с 06:00 до 22:00.

При этом санитарными правилами для организаций торговли, встроенных, встроенно-пристроенных в жилые здания и здания иного назначения, установлено, что завоз продукции в ночное время (с 23:00 до 7:00 часов) не проводится.

АО «Тандер» в своем заявлении указало, что в результате установленное ограничение движения транспортных средств с 06:00 до 22:00 приведет с невозможности разгрузки товара.

«По мнению антимонопольного органа, перевозки грузов по автомобильным дорогам должны осуществляться на недискриминационной основе, обеспечение свободы перемещения товаров является приоритетной задачей. Недопустимо установление административных барьеров, препятствующих доступу на рынки товаров и услуг. Введение ограничений на перевозки грузов может привести к разрыву логистических цепочек поставок товаров. Невозможность транспортировки грузов может привести к истечению сроков хранения продукции и невозможности восполнения свежими продуктами, а также товарному дефициту, недостатку и нехватке пищевых продуктов, иной продукции, в том числе в торговой сети «Магнит», – заявили в Челябинском УФАС.

Таким образом, действия администрации содержат признаки нарушения закона о защите конкуренции, поскольку приводят или могут привести к ограничению, устранению, недопущению конкуренции, созданию дискриминационных условий осуществления деятельности, препятствованию осуществления деятельности, в том числе АО «Тандер».

Челябинское УФАС России выдало предупреждение властям Челябинска о необходимости прекращения данных действий путем внесения изменений в указанное распоряжение в срок до 23 декабря 2019 года.

В случае неисполнения предупреждения Челябинским УФАС России будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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