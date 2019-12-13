Следствию не удалось продлить меру пресечения фигуранту дела о многомиллионных хищениях южноуральскими чиновниками

Следствию не удалось продлить меру пресечения в отношении подозреваемого по делу о миллионных хищениях бюджетных средств в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев материал досудебного производства в отношении директора компании «Элефант» Михаила Смирнова, отказал в удовлетворении ходатайства следователя о продлении срока действия меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении обвиняемого. Судом установлено, что при обращении в суд с ходатайством следователь нарушил порядок его возбуждения.

«Следователь пояснил, что на сегодняшний день Смирнов и его защитники с материалами уголовного дела, состоящего из 32 томов, ознакомлены в полном объеме. Обвиняемому и адвокатам необходимо ознакомится с частью вещественных доказательств, после чего уголовное дело будет направлено прокурору с обвинительным заключением.

В ходе заседания сторона защиты не возражала против продления срока действия меры пресечения. Однако просила изменить установленные в отношении Смирнова запреты и разрешить ежедневно посещать рабочее место, поскольку в организации, возглавляемой обвиняемым, сложилась тяжелая финансовая ситуация. В подтверждении сказанного, одним из адвокатов представлено коллективное обращение сотрудников группы компаний «Элефант»», – рассказали в пресс-службе суда.

Органами предварительного следствия Смирнов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Он находится под домашним арестом до 19 января 2020 года.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, Михаила Смирнова задержали в январе текущего года в рамках уголовного дела о миллионных хищениях во время организации российско-казахстанского форума в ноябре 2017 года (в рамках этого дела 19 июля силовики задержали первого заместителя министра экономического развития Челябинской области, руководителя дирекции по подготовке к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году в Челябинске Антона Бахаева).

Челябинск, Павел Зварзин

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