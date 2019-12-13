Елочных базаров в Челябинске станет меньше

Власти Челябинска сократили количество мест для легальной торговли новогодними елками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в воскресенье, 15 декабря, в Челябинске начнут работать легальные елочные базары.

В этом году их количество существенно сократится. Так, согласно распоряжению, подписанному главой города Натальей Котовой, их будет всего 85 (против 146 разрешенных ярмарок в прошлом году).

Обязательные требования к продавцам на легальных точках – наличие разрешения на торговлю, кассы и упаковочного материала.

Нелегальным продавцам новогодних деревьев грозит штраф. Впрочем, незначительный – 1-5 тысяч рублей для физического лица, 10-50 тысяч рублей для должностного лица и индивидуального предпринимателя и 50-200 тысяч – для юрлица.

Отметим, что по данным главного управления лесами Челябинской области, в регионе в этом году существенно выросло число незаконных рубок деревьев, предназначенных для новогодних продаж: если в прошлом году в начале декабря браконьеры срубили 180 деревьев, то в этом – уже 271.

Челябинск, Виктор Елисеев

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