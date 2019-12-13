Челябинск собираются вывести из сумрака

В администрации Челябинска появится вице-мэр, отвечающий за качество городской среды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ввести подобную должность поручил губернатор Алексей Текслер. Новому заму придется заняться развитием общественных пространством, обилием коих Челябинск пока похвастаться не может.

Кроме того, в Челябинске предполагается создать центр компетенций, который будет заниматься разработкой проектов благоустройства.

«Город должен стать ярче. Вообще, Челябинск очень темный город, в будущем надо исправить эту ситуацию, давайте сделаем больше света», – заявил губернатор, отметив, что нужен новый подход к освещению, иллюминации, подсветки зданий. Особый акцент был сделан на соблюдении дизайн-кода.

Вопросы благоустройства Челябинска обсуждались сегодня на закрытом совещании в правительстве области. Было подчеркнуто, что городу не хватает пешеходных, велосипедных и туристических маршрутов, а также уличного искусства.

Власти обещают поддержку проектам по озеленению, созданию современного облика промышленных зон, безбарьерной среды.

«В Челябинске нет общей концепции благоустройства, есть какие-то отдельные проекты. Некоторые, которые не продуманы, могут вызывать негативную эмоцию у горожан. Нет идеи – лучше не смешить народ и не тратить денег», – заявил Текслер.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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