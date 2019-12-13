Мини-революция: в Общественной палате Челябинска избавились от бессменного председателя

В Челябинске обновили состав и сменили председателя общественной палаты города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской городской Думы, сегодня, 13 декабря, состоялось первое заседание Общественной палаты города Челябинска третьего созыва.

Ему предшествовало организационное заседание, на котором утвержденные члены выбрали последнюю треть состава Палаты. Председатель Челябинской городской Думы Андрей Шмидт и заместитель председателя Дмитрий Тарасов поблагодарили Общественную палату второго созыва за проделанную работу и наградили ее активных членов благодарностями.

Формирование состава палаты было многоуровневым. Первую треть ее членов 9 человек утвердил председатель Челябинской городской Думы, вторую – глава города. Третью девятку выбрали на организационном совещании утвержденные члены палаты.

В итоге состав палаты обновился более чем на треть: из 27 ее членов 20 – новички.

На первом заседании новый состав выбрал своего председателя. Им стал экс-депутат Центрального райсовета Геннадий Сапрыкин. Кроме того, был утвержден регламент Общественной палаты и ее структура – комиссии по различным направлениям.

Отметим, что два первых созыва палаты (с 2011 года) возглавлял Владимир Зацепилин. Однако, в обновленной Общественной палате его нет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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