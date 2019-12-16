В Челябинске не могут найти водителей для городских автобусов

В Челябинске не могут укомплектовать водителями городские автобусы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на маршруты в областном центре вышли все 66 новых автобусов, приобретенных на средства регионального бюджета. Однако муниципальный перевозчик испытывает серьезные трудности с кадрами. Об этом заявил заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству Максим Куляшов.

«Более 40 водителей некомплект. Это четверть личного состава», – заявил чиновник.

Как исправить ситуацию, в мэрии, по всей видимости, не знают. «Я с сентября поднимаю этот вопрос на совещаниях в ОГТ (ООО «Общественный городской транспорт» – муниципальный перевозчик, работающий на городских маршрутах), – рассказал начальник управления транспорта Челябинска Максим Кичеев. – Это вопрос самый наболевший. Были направлены предложения по трудоустройству и на интернет-сайты, и в различные газеты. Администрация давала интервью, я также говорю, что требуются водители. Но на сегодняшний день пока не сильно большой идет приток водителей. Потребность очень большая».

Глава города Наталья Котова посоветовала подчиненным поработать с частными перевозчиками. Точнее, с водителями нелегальных перевозчиков, оставшимися без работы после их закрытия. Правда, именно к маршрутчикам-нелегалам и у горожан, и у властей всегда было больше всего претензий, прежде всего, относящихся к их поведению на дороге. Так что трудоустройство столь рискованных водителей на большие автобусы может оказаться небезопасным.

Между тем, вопроса о пересмотре заработной платы водителям автобусов в мэрии не поднимали. Хотя именно недовольство размером зарплаты наиболее часто высказывается сотрудниками муниципальных перевозчиков (как ОГТ, так и ЧелябГЭТ).

К слову, на момент подготовки публикации объявлений о поиске водителей не было ни на крупных порталах вакансий и резюме (Зарплата.ру, hh.ru, Авито), ни на официальном сайте городского управления транспорта, ни в его официальной группе в социальных сетях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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