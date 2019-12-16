Южноуралец погиб в лесу под рухнувшим деревом

В Челябинской области проводится проверка по факту смерти местного жителя, получившего смертельные травмы при заготовке древесины.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, днем 14 декабря в лесу вблизи деревни Вторая Ключевка Чебаркульского района обнаружено тело 45-летнего жителя.

По данному факту организована доследственная проверка. По предварительным данным, мужчина производил спил деревьев и получил смертельные травмы при падении дерева.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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