Не исключено и минус 40: новолетие на Южном Урале будет отмечено 30-градусными морозами

Последние дни уходящего года и начало года наступающего на Южном Урале будут отмечены 30-градусными морозами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно среднесрочному прогнозу синоптиков, в течение 10 дней до региона доберется арктический фронт, что приведет к резкому похолоданию.

Так, к концу будущей недели ночные температуры преодолеют 30-градусную отметку и к выходным могут опуститься до -36 градусов Цельсия. Днем теплеть будет незначительно – например, в субботу, 28 декабря, ожидается до – 34.

Морозной обещает быть и новогодняя ночь, а в первый день 2020 года начнется небольшое потепление.

Однако к рождеству снова похолодает: на этот раз дневные температуры могут опускаться до – 37, а ночные – до минус 38 градусов.

Если прогнозы синоптиков оправдаются, то первый рабочий день нового года тоже будет отмечен 30-градусными морозами (на юге области ночью может быть -40, на севере днем -35).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 16.12.19

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