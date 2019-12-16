Из бизнес-центра на челябинской Кировке эвакуировали всех посетителей

Из бизнес-центра на пешеходной улице Челябинска вывели посетителей и сотрудников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эвакуация посетителей и сотрудников из бизнес-центра «Челябинск-Сити», расположенного на пешеходной части улицы Кирова, началась сегодня днем

Горожанам предлагают отойти от высотки на 150 метров. Среди посетителей сразу поползли слухи о возможном пожаре.

Отметим, что полтора года назад рядом с «Челябинск-сити» уже был пожар. В марте прошлого года возгорание произошло в туалете ресторана фаст-фуда, помещение которого примыкает к деловому центру.

Впрочем, на сей раз, по информации пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области, эвакуация оказалась учебной.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.12.19

Коркинский разрез оказался не единственным источником смога в Челябинске. / Не исключено и минус 40: новолетие на Южном Урале будет отмечено 30-градусными морозами. / Уральские металлурги подключили «цифру» к обеспечению промбезопасности. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»