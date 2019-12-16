Прокуратура требует отозвать разрешение на строительство 25-этажки на северо-западе Челябинска

Прокуратура Челябинска опротестовала выданное мэрией разрешение на строительство многоквартирного дома по улице Братьев Кашириных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство областного центра на основании обращений горожан провело проверку соблюдения администрацией города градостроительного законодательства при выдаче ОООСЗ «Домострой» 12 сентября этого года разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: г.Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 102в.

В ходе проверки были изъяты документы, послужившие основанием для выдачи разрешения, и направлены в ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» для оценки сооветствия проектной документации, разработанной ООО Проектная группа «Урал», предъявляемым требованиям законодательства.

По результатам изучения представленных документов ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» выявлен ряд существенных противоречий, в числе которых превышение плотности застройки более чем в два раза, а также нарушения требований пожарной безопасности в части отсутствия необходимого количества проездов и несоответствия их ширины установленным требованиям.

Прокуратура города пришла к выводу, что строительство 25-этажного жилого дома с указанными нарушениями создает угрозу безопасности жизни и здоровья неопределенного круга лиц, является недопустимым, а выданное мэрией Челябинска разрешение на строительство подлежит отмене.

В связи с чем прокурором города принесен протест мэру на этот правовой акт, результаты рассмотрения которого поставлены на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.12.19

Из бизнес-центра на челябинской Кировке эвакуировали всех посетителей. / Коркинский разрез оказался не единственным источником смога в Челябинске. / Не исключено и минус 40: новолетие на Южном Урале будет отмечено 30-градусными морозами. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»