В Челябинске 12-летняя лицеистка распространяла в учреждении «снюс»

Прокуратура выяснила, кто распространял «снюс» в одном из лицеев Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Курчатовского района Челябинска провело проверку по информации СМИ о распространении и употреблении табачных смесей «снюсов» учащимися МАОУ «Лицей №35 Челябинска».

Изложенные в публикациях СМИ факты получили свое подтверждение. Установлено, что курительные смеси в лицее распространяла 12-летняя ученица образовательного учреждения.

Опрошенная в прокуратуре района мать несовершеннолетней пояснила, что знала о потреблении дочерью жевательных и курительных смесей «снюсов», но не приняла никаких мер и не стала обращаться с дочерью за медицинской помощью к врачу- наркологу.

В отношении матери школьницы возбуждено дело об административном правонарушении, которое направлено для рассмотрения в КДНиЗП администрации Курчатовского района.

По результатам проверки директору образовательной организации прокурором внесено представление об устранении нарушений законодательства об образовании и привлечении виновных лиц к ответственности.

Кроме того, прокуратурой района совместно с ОП «Курчатовский» УМВД России по Челябинску разработан план совместных проверок с целью выявления фактов оптовой и розничной продажи «курительных смесей».

Челябинск, Виктор Елисеев

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