Школа заплатит больше 100 тысяч рублей за травму ученицы из Златоуста

Прокуратура добилась компенсации морального вреда школьницы из Златоуста, получившей травму по вине образовательной организации.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в надзорное ведомство обратились родители ученицы МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» Златоуста.
Установлено, что ученица школы в ноябре 2017 года во время выполнения упражнения на уроке физкультуры получила травму ноги, после чего в январе 2018 года повторно травмировала ногу, поскользнувшись при входе в здание образовательного учреждения.
«В результате полученных травм ребенок перенес операцию, длительное время проходил лечение, испытывал физические и нравственные страдания. Моральный вред причинен в результате несоблюдения техники безопасности образовательным учреждением», – заявили в прокуратуре.
Прокурор города по результатам проверки в интересах несовершеннолетней обратился в Златоустовский городской суд с иском к образовательной организации о взыскании компенсации морального вреда в размере 150 тысяч рублей.
В суде родители пострадавшей также заявили исковые требования о взыскании в их пользу компенсации морального вреда по 70 тысяч рублей каждому.
Суд заявленные требования удовлетворил частично, взыскал в пользу несовершеннолетней по иску прокурора 70 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, в остальных требованиях отказал.
Не согласившись с решением суда, прокурор города внес апелляционное представление.
Определением судебной коллегии по гражданским делам Челябинского областного суда решение суда первой инстанции изменено, в пользу несовершеннолетней взыскано 100 тысяч рублей, в пользу каждого из родителей по 7 тысяч рублей.
Исполнение судебного решения находится на контроле.
Челябинск, Виктор Елисеев
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