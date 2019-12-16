На Урале сотрудник управления спецсвязи получил огнестрельное ранение

В Челябинской области сотрудник управления спецсвязи получил огнестрельное ранение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина занимался доставкой ценных грузов и прибыл в Челябинск в командировку на служебной машине.

Вечером 13 декабря в одной из придорожных гостиниц на трассе Челябинск – Курган в Красноармейском районе постояльцы услышали выстрел и через некоторое время обнаружили раненого фельдъегеря. Мужчину доставили в больницу.

Уже установлено, что выстрел был произведен из табельного оружия, принадлежавшего раненому.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 16.12.19

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