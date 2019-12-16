Челябинск обещают «утопить» в море праздничных огней

Челябинск собираются «утопить» в море праздничных огней.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в последнюю неделю уходящего года, с 25 по 30 декабря, в городе пройдет фестиваль «Южно-Уральское сияние», в рамках которого в каждом районе города будут установлены арт-композиции с праздничной иллюминацией. Кульминацией каждого дня обещают сделать шоу в центре Челябинска – демонстрацию 3D-сказок на фасаде академического театра драмы им. Н. Орлова, которые представят лучшие студии страны.

Шоу будет сопровождаться звуковым оформлением. Начало шоу в 20:00, в период с 20:30 до 21:30 планируется проводить пять трехминутных показов с перерывом на развлекательную программу.

Также будет украшен сквер между памятником Ленина и Театральной площадью, где собираются установить несколько световых арт-объектов: возле поющего фонтана разместят световые фигуры в театральной стилистике: балерину, веер, театральное зеркало, рождественскую карету.

Кроме того, световые инсталляции, всего 19 штук, украсят все районы города. Так, в Советском районе на развязке у ТК «Кольцо» засверкает огнями елка, а в сквере Колющенко установят огромный самовар. Красочные фигуры елок и праздничные арки появятся и в других частях города. Также горожанам представят светодиодные фонтаны. Один из них разместят в сквере им. П.А.Столыпина. А жителей Металлургического района ждет в сквере перед дворцом «Импульс» 4-хметровый сверкающий куб в виде подарочной коробки, перевязанной красной лентой. В сквере на Алом поле установят сферу «Красный бант», напоминающую новогодний елочный шарик.

А уже с 17 декабря в Челябинске начнут курсировать новогодние трамваи и троллейбусы, которые украсят гирляндами.

Праздничный транспорт будет ходить поочередно на разных маршрутах. В новогодней акции участвуют трамваи №3, №15, №16, №22, и троллейбусы № 12, №10, №26.

Украшенные подвижные составы будут работать в периоды, когда в городе загорается новогодняя иллюминация: утром – с 6:00 до 10:00, и вечером – с 16:30 до 22:00.

В тестовом режиме новогодний транспорт выйдет в рейс уже вечером 16 декабря, без пассажиров. С 17 декабря будет запущена работа в регулярном графике.

Для украшения одного вагона трамвая было использовано 700 метров гирлянд и 7000 лампочек.

Остается только надеяться, что погода не внесет своих корректив в планы городских властей: как раз после 25 декабря в городе прогнозируются 30-градусные морозы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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