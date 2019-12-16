«В соответствии с установленным порядком»: в южноуральском минздраве рассказали, почему выписали женщину в состоянии комы

В министерстве здравоохранения Челябинской области назвали верным решение выписать из больницы женщину, так и не вышедшую из комы.

Напомним, история жительницы села Кропачево стала известна на прошлой неделе, когда мать женщины обратилась к журналистам.

Во второй декаде октября 32-летнюю мать троих детей жестоко избили во время посиделок в одном из сел Башкирии. По словам родственников пострадавшей, сделали это ее сожитель и две подруги. Лишь на следующий день после произошедшего женщину нашли родственники. Прибывшая «скорая» госпитализировала ее с множественными ушибами, острой закрытой черепно-мозговой травмой, в состоянии комы и травматического шока в больницу Мясогутово в Башкирии.

Через месяц ее перевели в больницу Сима. Но уже через неделю, несмотря на то, что пациентка так и не вышла из комы, выписали, предписав амбулаторное лечение. В итоге, с начала декабря за женщиной присматривает мать-инвалид, деля свое внимание между дочерью и тремя внуками.

После того, как историю жительницы Кропачево рассказали СМИ, ее вновь госпитализировали, на этот раз в больницу Аши. В лечебном учреждении намерены провести медико-социальную экспертизу, чтобы решить, какие средства реабилитации понадобятся ей дома.

При этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», в региональном минздраве настаивают: выписали женщину вполне законно. «Оказание паллиативной медицинской помощи в Челябинской области осуществляется в соответствии с установленным министерством здравоохранения и министерством труда и социальной защиты Российской Федерации порядком. При отсутствии показаний для стационарного лечения пациенты вне зависимости от уровня когнитивных нарушений подлежат выписке на дальнейшее лечение в амбулаторных условиях, – цитирует 74.ru ответ ведомства. – Состояние комы без наличия сопутствующих симптомов и синдромов, представляющих угрозу жизни пациента, не является показанием для продолжения лечения в условиях стационара».

При выписке паллиативного пациента на амбулаторное лечение ему организуется регулярное диспансерное наблюдение как в условиях поликлиники, так и на дому, заверили в ведомстве. Кроме того, по результатам медико-социальной экспертизы необходимую помощь ей можно будет оказать через Фонд социального страхования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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