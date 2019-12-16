Бор или больница: челябинцы ломают копья вокруг очередного строительства

Экоактивисты и чиновники схлестнулись вокруг строительства хирургического корпуса детской больницы на территории Челябинского городского бора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дискуссия началась ь на минувшей неделе, и накал не спадает. Причиной жарких споров стала информация о том, что одна из площадок (на данный момент основная) частично заходит на территорию Челябинского городского бора. Это возмутило экоактивистов.

«Уже официально речь идет о вырубке минимум 400 реликтовых сосен, и это только непосредственно под строительство здания. А ведь еще потребуется и дорога к стройплощадке, и прокладка коммуникаций. Около 4 га леса будет снесено. Будет убита экосистема бора на сотни километров вокруг. При этом уже всем ясно, что строить будут совсем не там, где показывают сторонники убийства бора, а намного левее, за зданием госпиталя ветеранов, – возмущается один из активистов в сообществе «Челябинск, дыши!». – По факту мы можем получить лысую поляну вместо бора, а на месте, предположим, не будет никакого детцентра, если к таковым не причислять частные владения местной элиты. Виновные будут давать интервью из Карловых Вар: что они не знали, их обманули, они жертва внутриполитической борьбы. Есть со слезой грустного лобстера и запивать горьким французским вином тоску по Родине».

Сторонники строительства заверяют: центр будет построен, так как работы намечены в рамках реализации федеральной программы «Развитие детского здравоохранения», и финансирование будет жестко контролироваться федералами. Между тем, центр современной детской хирургии Челябинску необходим.

Что касается территории, то лишь частично новый корпус «зайдет» на земли городского бора. К тому же, в основном, это будет пустырь с валежником, так что ущерб для реликтовых сосен должен быть минимальным, утверждают сторнники строительства, уточняя, что под застройку попадет только 1,5 гектара, на оставшихся 2,7 гектара деревья вырубать не будут.

Многие экоактивисты, в свою очередь, предлагают выбрать другой участок, не заходящий на территорию бора. В качестве вариантов назывались территория ГКБ №8, участок напротив детской больницы или в границах Медгородка. Но все эти варианты, уверяют медики, подойти не могут: новый корпус должен быть логистически связан с остальными частями больницы, а заниматься уплотнительной застройкой на территории медучреждения – не самая лучшая и эффективная затея.

Впрочем, есть среди экоактивистов и те, кто не считает ситуацию безвыходной. «Больницу можно построить на территории бора, если увеличат его площадь за счет других участков. Идея увеличения бора давно существует, но ее почему-то так и не довели до конца, – отмечает один из лидеров экологического движения в городе Ярослав Магазов. – Увеличить можно за счет площади на «Монахах», берега пруда Коммунар со стороны Мелькомбината».

По последним данным, в правительстве региона готовы пойти на подобный «обмен» и включить в состав городского бора порядка 40 гектаров в районе урочища Монахи.

Челябинск, Виктор Елисеев

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