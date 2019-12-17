На въезде в Златоуст вспыхнул рейсовый автобус с пассажирами

Рейсовый автобус из Челябинска загорелся при въезде в Златоуст.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, инцидент произошел вчера, 16 декабря, в 18:56 на 1751 км федеральной автодороги М5.

В момент возгорания автобус, ехавший из Челябинска в Златоуст, находился в движении.

«Сегодня вечером загорелся рейсовый автобус из Челябинска при въезде в город Златоуст. Люди выскочить еле успели», – рассказали очевидцы происшествия в сообществе «ЧП Златоуст».

Для ликвидации последствий ДТП было задействовано от ГУ МЧС России по Челябинской области 9 человека и 2 единицы. В результате ДТП никто не пострадал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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