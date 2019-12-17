В Челябинске из-за аварии на теплотрассе гимназия осталась без света и отопления

Из-за аварии на теплотрассе в челябинской гимназии отменили занятия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла в Металлургическом районе Челябинска, в районе улицы Мира. В результате администрация гимназии №96, расположенной на улице Мира, 46, отменила занятия во всех классах, за исключением начальной школы.

«В связи с аварией на теплотрассе затоплены колодцы, затоплен подвал и электрощитовая в школе. В старом здании нет света. Во всей школе отключено отопление. Учатся только начальные классы, кабинеты которых расположены в новом здании: 1А, 1Б, 1В, 2А, 3А, 3Б, 3 В. Детей одевать теплее», – сообщает руководство образовательного учреждения на официальном сайте гимназии.

Подробности коммунального ЧП уточняются.

Челябинск, Виктор Елисеев

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