Фигурант дела экс-мэра Челябинска сдал депутатский мандат

Бизнесмен Сергей Селещук, замешанный в деле о взятках экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева, сложил полномочия депутата Челябинской городской Думы.

Как сообщал уже РИА вый День», бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева и экс-начальника управления капитального строительства областного центра Евгения Пашкова задержали 11 декабря в Магнитогорске с участием сотрудников ФСБ. Экс-чиновники подозреваются в получении взятки в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов. До 11 февраля они проведут в СИЗО.

В разработку попал и депутат городской Думы, строитель Сергей Селещук – 11 декабря у него прошли обыски, а самого депутата-бизнесмена увезли для дачи показаний. Позднее его отпустили под подписку о невыезде: Селещук оформил явку с повинной и начал активно сотрудничать со следствием. Поэтому в уголовном деле он фигурирует в качестве свидетеля.

Сегодня в ходе заседания фракции «Единая Россия» Челябинской городской думы стало известно, что Сергей Селещук, занимавший в муниципальном парламенте пост председателя постоянной комиссии по бюджету, экономике и муниципальному имуществу, написал заявление о сложении депутатских полномочий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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