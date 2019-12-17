На Южном Урале продолжают фиксировать новые случаи бешенства

В Челябинской области продолжает расти заболеваемость бешенством животных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, за прошедшую неделю в области зарегистрирован 1 случай бешенства животных: в селе Травники Чебаркульского района вирус нашли в пробе биоматериала крупного рогатого скота. Там введен карантин.

Всего с начала 2019 года на территории Челябинской области выявлены 67 случаев бешенства животных в 59 неблагополучных пунктах. За аналогичный период прошлого года зарегистрированы 44 случая.

В период с 9 по 13 декабря подготовлены проекты распоряжений Правительства Челябинской области «Об отмене ограничительных мероприятия (карантин) по бешенству животных на территории неблагополучного пункта Челябинской области» в следующих населенных пунктах: Таукаевское охотничье угодье Красноармейского района (лиса); поселок Чулковка Саткинского района (собака); село Уйское Уйского района Челябинской области (кошка); Юрюзань (2 кошки); Трехгорный (кошка); Аткульское охотхозяйство, Еткульский район (лиса); село Половинка, Увельский район (лиса); поселок Бреды (собака); деревня Малково (кошка).

Челябинск, Виктор Елисеев

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