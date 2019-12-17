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Вторник, 17 декабря 2019, 11:20 мск

Новости Челябинск

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На железнодорожном вокзале Челябинска произошла утечка топлива для реактивных двигателей

На железнодорожном вокзале Челябинска минувшей ночью произошла утечка топлива для реактивных двигателей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщение о происшествии на станции Челябинск-Главный поступило в 3:45. При формировании железнодорожного состава в одной из цистерн обнаружена течь.

Цистерну емкостью 60 кубометров отправили на технический путь. На устранение течи понадобилось около часа.

«Состав отправлен в пункт назначения. Пострадавших нет, – сообщили в городском управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности. – На движение поездов данное происшествие не повлияло».

Челябинск, Павел Зварзин

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